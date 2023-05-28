28 мая 2023, 09:36
Цель заявлений Украины о контрнаступлении раскрыли в США
19fortyfive: Украина раздула тему контрнаступления ради получения нового оружия от Запада
Власти Украины целенаправленно начали раздувать тему скорого контрнаступления в зоне специальной операции, чтобы заручиться поставками западного оружия. Об этом в материале для издания 19fortyfive написал офицер ВМС США в отставке, профессор Джеймс Холмс.
«На самом деле, украинская сторона спекулирует такими заявлениями в качестве рычага, чтобы сохранить поставки оружия от Запада на прежнем уровне», — сообщил он.
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Холмс отметил, что военно-политическое руководство Украины обещало провести контрнаступление весной, однако оно так и не состоялось.
«Заканчивается весенний период, ну и где оно? Нам говорят про контрнаступление уже последние несколько недель», — задался вопросом бывший военный.
Также профессор добавил, что ВСУ лишились фактора внезапности, что серьезно ограничит эффективность атаки, если она все-таки произойдет.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о готовности ВСУ начать атаку на российские позиции «хоть завтра».
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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