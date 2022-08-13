Британские СМИ заявили, что Трасс может нанести вред своей стране

Британская газета The Guardian опубликовала статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс. Автор Габи Хинслифф заявила, что политик часто меняет свое мнение по тому или иному вопросу.

Трасс с легкостью отказывается от своей позиции, если этого требует ситуация. К примеру, в 2016 году она была против выхода Великобритании из Евросоюза. Однако после усиления позиции Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников этой идеи.

«Уже на Даунинг-стрит она вполне может все переиграть, без малейшего смущения отказавшись от непопулярных позиций, как уже не раз делала. Однако пространства для маневра у нее будет маловато», — подчеркнула Хинслифф.

Журналистка считает, что у Трасс высокие шансы на победу в гонке за премьерское кресло. Однако она будет вершить судьбу страны и может нанести еще больше вреда, чем предшественник.

Ранее стало известно, что британская королева Елизавета II вернется в Лондон раньше октября, чтобы встретиться с новым премьер-министром.