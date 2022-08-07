Елизавета II прервет отпуск ради нового премьер-министра Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II прервет свой отпуск и вернется из Шотландии в Лондон раньше октября. Исключение из правил монарх сделает, чтобы поручить новому премьер-министру сформировать правительство.

По данным источника газеты Daily Mail, королева, как правило, возвращается из замка Балморал в начале октября. Однако в этом году она приедет в Лондон раньше обычного. Правда, как отметил источник таблоида, после поручений новому премьеру Елизавета II вернется обратно.

«Ее величество не ожидает, что новый премьер-министр приедет в Шотландию, поэтому планирует приехать для встречи с ним», — сказал собеседник издания.

Борис Джонсон, который занимал пост премьера, 7 июля сообщил об уходе с должности. На эту должность сейчас претендуют глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак. Ожидается, что имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии страны станет известно в начале сентября.

Трасс пообещала, что не станет посещать Тайвань на посту премьера, а также сделала ставку на сланцевый газ для борьбы с энергокризисом. Сунак заявил, что будет бороться с влиянием Китая, а также не исключил выхода Великобритании из ЕСПЧ.