Мир 12 ноября 2022, 09:59 Британские СМИ сообщили о проблемах в обучении украинских военных FT сообщила о проблеме со сроками обучения украинских военных в Великобритании Defense.gov

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Ряд сложностей возник у британских инструкторов при обучении очередной партии украинских военнослужащих. Об этом сообщила газета The Financial Times.

По данным источника, до 25 декабря около трех тысяч солдат ВСУ завершат обучение военному делу. Также около семи тысяч бойцов уже завершили учебный курс, это заняло пять недель.

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Однако такого срока недостаточно для полноценной подготовки к боевым действиям, так как британские военнослужащие проходят базовый курс как минимум 14 недель.

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Кроме того, трудности в обучении связаны еще с тем, что новобранцев учат как отдельные боевые единицы, а не в составе подразделений. Этот нюанс мешает сплачиванию военных в единое воинское образование. После обучения новобранцев отправляют по разным частям, где есть нехватка живой силы, пояснило издание.

Британские инструкторы на экспресс-курсе учат украинцев базовым тактикам боя, обращению с разными видами оружия и кибербезопасности.

Ранее украинский Генштаб сообщил, что сержанты ВСУ начали проходить переподготовку в Северной Ирландии и Великобритании. После обучения они займут посты командиров отделений в своих воинских частях.