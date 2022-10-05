Британия начала переподготовку украинских сержантов | 360°

Мир 05 октября 2022, 16:46 Поделиться Telegram

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Viber Британия начала переподготовку украинских сержантов Генштаб Украины: Великобритания ведет переподготовку сержантов ВСУ

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Великобритания начала профессиональную переподготовку сержантов ВСУ. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба Генштаба украинской армии.

«На территории Великобритании и Северной Ирландии началась базовая подготовка младших командиров вооруженных сил Украины. Обучение проводят украинские и британские инструкторы с привлечением зарубежных образцов оружия и военной техники», — указано в сообщении.

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Кроме огневой и технико-тактической подготовки, военнослужащие проходят тренинги по психологической подготовке и лидерству. Закончив учебу, они станут командирами отделений в подразделениях разных родов войск.

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Летом СМИ писали, в Великобритании артиллеристов ВСУ обучают стрельбе из полевых гаубиц L119 и РСЗО MLRS.

Страны Запада продолжают оказывать военную помощь Украине. США выделили ей 625 миллионов долларов. В середине сентября ВСУ получили боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам от Испании.

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