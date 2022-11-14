Мир 14 ноября 2022, 09:07 Британские СМИ рассказали, что США отвернулись от Западной Европы The Guardian: США смещают центр тяжести в Европе с Франции и Германии на Польшу и Украину

Читать 360tv в

Соединенные Штаты хотят переместить центр геополитической тяжести из Западной Европы в Восточную, с Франции и Германии — на Польшу и Украину. Об этом заявили в материале газеты The Guardian.

По мнению журналистов, спонсирование экономически отстающих стран с сопутствующим переделом политического порядка может быть выгодным денежным вложением для США. Американцы уже вкладываются в развитие технологий в Восточной Европе. За это США требуют то, что им не могут дать европейцы, — четкую позицию по Китаю.

Реклама

При этом в Западной Европе не готовы к такому повороту. По данным издания, там выступают против смещения геополитического центра тяжести.

Реклама

«Франция и Германия сейчас поддерживают политику стратегической автономии для Европы, идею обороны и безопасности, которая однажды может привести к созданию армии ЕС. Россия выдвигала цель создания Евразийского Союза, простирающегося от Владивостока до Лиссабона», — говорится в статье.

В The Guardian подчеркнули, что у обеих стратегий общий стержень — «отвращение к англосаксонскому доминированию в Европе».

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина является государством-банкротом. Страна берет все новые и новые кредиты. По его словам, президент страны Владимир Зеленский фактически лишил украинцев будущего.