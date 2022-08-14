Британские СМИ предсказали конец гегемонии США в мире

Глобальный миропорядок меняется и США теряют контроль над ним. Об этом свидетельствует тот факт, что у Вашингтона появились сильные соперники — Китай, Россия и страны Ближнего Востока, написала британская газета The Daily Express.

По мнению издания, США стали державой-гегемоном после распада СССР. Американской администрации удалось сделать доллар мировой валютой и занять прочные позиции в мировой экономике. Однако войны в Ираке и Афганистане изменили ситуацию.

«Сегодня США по-прежнему сохраняют свои позиции крупнейшей экономики мира и, без сомнения, крупнейшей армии, но эксперты считают, что надвигаются ветры перемен, поскольку новые восходящие державы стремятся сместить тех, кто наверху», — отмечает газета.

В США понимают, что сближение России и Китая является большой угрозой. Особое беспокойство вызывает визит главы КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Любая сделка, заключенная между странами, означает уход от нефтедоллара. Именно поэтому Вашингтон сейчас пытается спровоцировать новые конфликты в Европе.