Британские пехотинцы научились летать. Видео

Королевские морские пехотинцы испытали новые реактивные гидрокостюмы британской технологической стартап-компании Gravity Industries. Изобретение позволяет взлетать в воздух и перемещаться между кораблями, периодически высаживаясь на борт.

Учения состоялись у южного побережья Великобритании, пишет The Sun. Реактивный костюм может помочь солдатам быстро пересекать водную гладь и участвовать с воздуха в морских абордажных операциях. Кроме того, он может стать частью экипировки парамедиков, работающих в труднодоступных местах.

Костюм может удерживать владельца в воздухе до восьми минут и оснащен пятью мини-реактивными двигателями. Он способен развивать скорость до 55 миль/час (88,4 км/час).

В ноябре 2020 года в Дубае во время тренировки разбился французский пилот реактивного ранца Винс Реффет. Он стал всемирно известен после полета рядом с коммерческим лайнером Emirates Airbus A380 в 2015 году.