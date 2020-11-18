Знаменитый пилот реактивного ранца разбился в Дубае

Пилот реактивного ранца Винс Реффет разбился в Дубае. Он известен своими полетами на джетпаке рядом с аэробусами.

О гибели французского спортсмена сообщили на сайте Jetman, в команду которой он входил. Подробности неизвестны, говорится лишь, что пилот разбился во время тренировки. Каскадеру было 36 лет.

Винс Реффет стал известен благодаря своим трюкам на большой высоте. Вместе со швейцарским изобретателем Ивом Росси он летал рядом с коммерческим лайнером Emirates Airbus A380 над Дубаем в 2015 году. С другим напарником — Фредом Фюгеном — Реффет в специальном костюме-крыльях спрыгнул с горы Юнгфрау в Альпах и залетел в легкомоторный самолет.

Ранец-крыло, который также использовал Реффет, изобрел Ив Росс. В феврале текущего года с помощью этого устройства спортсмен смог подняться на высоту 1,8 километра над уровнем моря. До этого никто не мог повторить этот трюк с помощью ранца-крыла.

Полеты на реактивных ранцах вызывают вопросы у служб безопасности. Встречи самолетов с такими экстремалами на высоте могут привести к трагическим последствиям.