Жители Варшавы массово вышли на протесты из-за наплыва украинских беженцев

Наплыв украинских беженцев в Польшу спровоцировал массовые протесты в Варшаве. Об этом сообщили авторы Telegram-канала Readovka.

Акции протеста прошли 1 июля. В этот день правительство Польши прекратило выплату пособий гражданам страны, принявших у себя беженцев с Украины. До этого ежедневная сумма таких дотаций на одного человека составляла 40 злотых (около 513 рублей). Предполагалось, что этого хватит на еду и коммунальные услуги для беженца.

«Тут есть Польска, не Укрополь!» — говорили участники протеста.

По данным Пограничной стражи Польши, с начала спецоперации России на Украине из освобождаемой от националистов страны в европейское государство прибыли 3,57 миллиона беженцев.

Авторы Telegram-канала Readovka привели результаты опроса. Согласно им, лишь 17% украинцев хотят остаться в Польше навсегда, остальные стремятся вернуться домой. Этот опрос провело издание The Economist в конце мая.