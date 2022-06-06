Британские консерваторы проголосовали по вотуму недоверия Борису Джонсону

В Великобритании члены парламента от Консервативной партии проголосовали по вотуму недоверия, который выдвинули премьер-министру страны Борису Джонсону. Результаты должны объявить в ближайшее время.

На голосование ушло около двух часов, сообщило РИА «Новости». Если консерваторы проиграют, им придется выбрать нового лидера и премьера. Джонсон останется у власти вплоть до назначения его преемника.

Письмо о недоверии к британскому премьеру подали минимум 54 парламентария-консерватора, что стало достаточным для проведения голосования.

Критиковать Джонсона начали на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время введенного из-за пандемии COVID-19 локдауна. Ситуация приняла еще более негативный оборот, когда стало известно о еще двух вечеринках — накануне похорон принца Филиппа.