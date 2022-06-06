Члены Консервативной партии Великобритании проведут голосование о доверии к их лидеру и премьер-министру Борису Джонсону. Причиной стал скандал, связанный с его участием в вечеринках во время пандемийных ограничений. При этом жители страны все чаще стали выражать недовольство позицией властей по ситуации на Украине — из-за антироссийских санкций сильно снизился уровень жизни рядовых британцев.

В Великобритании состоится процедура вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Голосование членов Консервативной партии запланировано на вечер 6 июня. Оно связано со скандалом из-за нарушения Джонсоном ограничительных мер во время пандемии ковида. Тот принял участие в вечеринках правительства.

Голосование проводят в том случае, если лидер парламентской группы консерваторов «Комитет 1922 года» Грэм Брэди получает письма с соответствующей просьбой от 15% парламентариев, писал РБК.

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Призывы отстранить Бориса Джонсона от власти стали появляться в декабре прошлого года. Премьер-министр Великобритании извинился перед депутатами парламента в апреле за коронавирусную вечеринку на Даунинг-стрит. Политик выплатил назначенный ему штраф, но отказался уходить с поста, несмотря на призывы оппозиции сложить полномочия. Свой отказ он объяснил конфликтом на Украине и повышением цен в Великобритании.

Причины для вотума недоверия

Падение рейтинга Бориса Джонсона из-за скандалов влечет за собой падение рейтинга всей Консервативной партии. Политолог, а также член общественной палаты Московской области Иосиф Дискин объяснил «360», что сомнения среди однопартийцев вызывает не только его скандальное поведение во время пандемии, но и неуместные заявления относительно Украины, которые могут втянуть Великобританию в конфликт.

«Если консерваторы вынесут Джонсону вотум недоверия, то начнется процедура выдвижения и назначения нового лидера партии, который одновременно будет кандидатом на пост премьер-министра. Но за этим стоят не только опасения руководства консерваторов, но и интриги внутри партии со стороны тех, кто планирует сместить Бориса Джонсона и занять его место. Прежде всего речь идет о министре иностранных дел Великобритании», — рассказал Дискин.

Политолог и журналист Юрий Светов напомнил, что уход с поста бывшего премьер-министра Терезы Мэй не был естественным процессом. Были определенные силы, заинтересованные в ее смещении и приходе к власти Бориса Джонсона. В отличие от нее он казался более жестким переговорщиком по выходу из ЕС.

«В ситуации после выхода Великобритании из ЕС достаточно много экономических проблем было вызвано разрывом прежних связей. Обнажились проблемы с Северной Ирландией и с Ирландией, которая вышла из Евросоюза. Джонсон не занимается насущным проблемами, а выполняет роль такого подчиненного США», — рассказал Светов.

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Специалист напомнил, что Джонсон агрессивно ведет себя относительно ситуации на Украине и считается одним из самых остервенелых противников России. В результате в Великобритании начинает падать уровень жизни, рядовые британцы сталкиваются с проблемами, а недовольство растет.

«Когда был введен запрет на общественные мероприятия, члены правительства устраивали винные вечеринки. На них ходил и Джонсон. Министры были наказаны, а он вывернулся. В итоге недовольство стало нарастать в его собственной партии», — рассказал Светов.

Исход процесса

По словам Иосифа Дискина, разумным поведением стало бы срочное смещение Бориса Джонсона с его постов и выдвижение более сдержанной фигуры, которая не будет эпатировать общественность. Специалист обратил внимание на то, что дата для вотума недоверия выбрана неспроста — голосование пройдет сразу же после празднования юбилея правления Елизаветы II. По его мнению, нельзя было откладывать его дальше, но и омрачать праздник тоже не стоило.

«Думаю, что будет объявлен вотум недоверия. Интриги слишком велики, а потеря голосов в парламенте означает для многих депутатов потерю места работы. Это крах политической карьеры. Институт самосохранения будет подсказывать лишить Бориса места. <…> Все на его поражение не поставил бы, но есть вероятность 60 к 40», — рассказал Дискин.

Светов отметил, что из-за Джонсона у консерваторов есть опасения в том, что они проиграют на следующих выборах, поэтому они хотят сместить его раньше, чем их конкуренты в виде Лейбористской партии.