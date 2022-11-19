Мир 19 ноября 2022, 01:11 Британские госслужащие устроят месячную забастовку, требуя поднять зарплаты — СМИ Sky News: британские госслужащие из трех министерств устроят месячную забастовку в декабре freepik

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Британские госслужащие из трех министерств планируют устроить месячную забастовку. Они будут требовать повышения заработной платы на фоне серьезного роста стоимости жизни, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление профсоюза работников.

Ожидается, что в забастовке примут участие сотрудники МВД, в том числе пограничной службы, Минтранса и Министерства по защите окружающей среды. Это может привести к нарушению в работе пограничных пунктов пропуска, портов, общественного транспорта и организаций, отвечающих за оформление водительских удостоверений.

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Глава профсоюза Марка Сервотка рассказала, что часть работников будет протестовать не месяц, а более короткое время. Детали будут раскрыты чуть позже. Примерный старт протестов — середина декабря.

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Забастовки все чаще происходят в Великобритании. Это связано с недовольством людей нынешней экономической ситуацией. В стране — рекордная инфляция, цены на электроэнергию выросли в разы, власти запланировали увеличить налоги, а зарплаты, судя по всему, остаются прежними. На протесты выходят железнодорожники, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.