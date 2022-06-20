Великобританию ждет самая крупная за последние 30 лет забастовка работников железной дороги, это может привести к «транспортному хаосу», считает агентство Bloomberg.

Железнодорожники планируют бастовать три дня: 21, 23 и 25 июня. По данным агентства, в акции примет участие около 40 тысяч британцев из 13 железнодорожных компаний. Британской экономике это может обойтись в 100 миллионов фунтов стерлингов, это около 122,7 миллиона долларов.

Больше всего пострадает столичная транспортная инфраструктура, в первые день на работу не смогут добраться почти 250 тысяч британцев. Профсоюзы предупредили граждан, чтобы они не планировали поездок на время забастовки.

Участники забастовки требуют повышения заработной платы, прекращения увольнений — организаторы акции считают, что это недопустимо в нынешних экономических условиях.

Десятки тысяч жителей Лондона вышли 18 июня на протестный марш в центр города. Участники акции требовали от правительства более активной поддержки населения в период кризиса.