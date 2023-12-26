Мир 26 декабря 2023, 02:35 Статус Центробанка Китая снизился из-за влияния компартий FT: в Китае часть функций Центробанка отдали компартии Pixabay

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Правительство Китая снижает роль Центробанка в выработке решений в пользу Центральной финансовой комиссии, возглавляемой Коммунистической партией. Об этом написала газета Financial Times.

Контроль за финансовой деятельностью будет осуществлять новое Национальное управление финансового регулирования (NAFR), которое поглотит более 1,6 тысячи отделений ЦБ.

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«Одной из крупнейших жертв новой финансовой архитектуры является снижение статуса Народного банка Китая», — прокомментировал перемены сотрудник Китайского центра в Оксфордском университете Джордж Магнусс.

Технократы Центробанка играли основную роль в финансовом регулировании в Китае, отметила газета. ЦБ и раньше действовал под управлением Госсовета, но на его полномочия не покушались.

Экономическая активность Китая в ноябре ослабла, а кризис на рынке недвижимости мешает восстановлению экономики, заявили аналитики. Розничные продажи в прошлом месяце снизились на 1,9% по сравнению с октябрем.