Британская полиция удалила из пособия по экстремизму украинский трезубец

Британские правоохранители напомнили о тесных рабочих отношениях с украинскими партнерами и признались, что не хотели нанести им обиду, включив трезубец в антитеррористическое пособие. В полиции объяснили появление трезубца в документе тем, что крайне правые группы незаконно присваивают национальные символы, как части своей идентичности.

«Мы встретились с представителями МИД Великобритании, посольства Украины, обновили пособие по знакам и символам и убрали украинский конституциональный трезубец», — заверили в ведомстве.