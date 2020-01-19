Украина потребовала от Лондона исключить трезубец из перечня символов экстремизма

Посольство Украины в Лондоне обратилось к британской полиции с требованием отредактировать список экстремистских символов. В числе прочих, в нем содержится трезубец, который изображен на гербе страны.

«Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения», — сказано в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Twitter.

Украинское посольство сослалось на документ, который в Великобритании распространили в 2019 году. Раздел «Татуировки» в пособии содержит рисунок на теле с изображением трезубца. Под картинкой имеется надпись: «Украинский трезубец (националистический)».

Британский Совет начальников национальной полиции заявил, что пособие было разработано исключительно для сотрудников полиции и их ближайших партнеров. Цель документа — дать понятие о знаках и символах, с которыми работники могут столкнуться в работе.

«В нем ясно заявлено о том, что многие группы не вызывают интереса с точки зрения контртерроризма, что членство в них не означает какого-нибудь криминала. Предполагать что-либо иное нецелесообразно и вводит в заблуждение», — привел ТАСС слова старшего национального координатора контртеррористической полиции Дина Хейдона.