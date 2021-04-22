Британская MI5 завела Instagram, чтобы делиться секретами шпионажа

Британская служба контрразведки MI5 завела официальную страницу в Instagram и опубликовала первый пост. Ведомство планирует использовать социальную сеть для развенчания мифов о шпионской деятельности, сообщила газета «Известия».

На странице МI5 выложили пока только одну фотографию.

«Секрет успешного шпионажа? Учитывайте каждый ракурс — это откроет вам лучший вид», — сказано в описании к картинке.

На снимке показано, как изнутри выглядит Темз-хаус — штаб-квартира ведомства.

Источник фото: страница MI5 в Instagram

«Это вид, который открывается перед нашими сотрудниками на входе в штаб-квартиру MI5 в Лондоне. За этими капсулами скрываются одни из самых охраняемых секретов в Соединенном Королевстве», — таинственно намекнули в подписи к фото.

В описании профиля на странице указано, что эта учетная запись не контролируется круглосуточно. И в случае информации о какой-либо угрозе национальной безопасности советуют сообщать ее на сайте.

В прошлом году MI5 возглавил Кен Маккаллум. Он обещал сделать службу более открытой, написала «Газета.ru».

В Британии ранее подали иск против TikTok за сбор личных данных детей.