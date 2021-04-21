Против TikTok в Британии подали иск за сбор личных данных детей

Бывший детский омбудсмен в Британии Энн Лонгфилд подала иск против компании TikTok. Она обвинила платформу в незаконном сборе личных данных несовершеннолетних пользователей.

«Мы не говорим, что TikTok — это не весело. Семьям это нравится. Это было что-то действительно важное за время изоляции, это помогало людям поддерживать связь, они получали массу удовольствия. Но я считаю, что цена, которую нужно заплатить за это, не должна быть такой», — передало издание The Guardian ее заявление.

Она отметила, что ни родители, ни дети не знали о сборе компанией их личной информации, которую, по ее мнению, была передана другим для получения финансовой выгоды.

В судебном иске отмечено, что TikTok берет личную информацию детей без предупреждения, прозрачности или необходимого согласия, требуемого законом. Дети и их родители не знают, что происходит с их личной информацией. Лонгфилд считает, что только в Великобритании могли пострадать более 3,5 миллиона несовершеннолетних.

Лонгфилд, считает, что возбуждение уголовного дела против TikTok может стать основой для введения ответственности компаний социальных сетей по отношению к личным данным детей.

В TikTok на иск от бывшего детского омбудсмена заявили, что обвинения не имеют оснований.

«Конфиденциальность и безопасность являются главными приоритетами для TikTok, и у нас есть надежные политика, процессы и технологии, которые помогают защитить всех пользователей, и подростков в частности», — заявил представитель компании.

В TikTok подчеркнули, что будут защищаться в суде.