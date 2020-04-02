Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом

19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает. Многие пациенты страдают, им нужна вентиляция легких.

Как сообщает Daily Mail, девушка работает в клинике по 13 часов. По ее словам, многие британцы недооценивать опасность и игнорируют карантин.

«По их глазам видно, что они испытывают боль. Они говорят, что они в порядке, но это не так. Очень грустно видеть людей с вирусом. Это настоящая жизнь, и смотреть на людей, страдающих от боли, опустошает», — приводит ее слова издание.

Медсестра напугана и считает, что ситуация станет еще хуже.

«Сотрудников больницы предупредили, что вскоре может появиться приток молодых людей с вирусом», — рассказала она.

Девушка подчеркивает, что чем больше людей будет оставаться дома, тем быстрее закончится пандемия.

Ранее стало известно, что в США заканчиваются средства индивидуальной защиты. Медицинским сотрудникам не хватает масок, респираторов, перчаток и халатов.

Первая вспышка коронавируса зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На момент написания материала, число зараженных в мире достигает 935 тысяч. Погибли 47 190 человек.