Составлен список людей, допущенных на похороны принца Филиппа

Похороны принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, состоятся 17 апреля. Из-за действующих в Великобритании коронавирусных ограничений на траурное мероприятие будут допущены только 30 человек из королевской семьи.

На похоронах принца Филиппа будут присутствовать его супруга королева Елизавета II, их четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард, говорится в сообщении Telegram-канала «Пул № 3».

Также на траурном мероприятии будут внуки покойного, среди которых Уильям и Гарри. Герцог Кембриджский будет присутствовать на похоронах Филиппа со своей супругой Кейт Миддлтон, Меган Маркл, жены принца Гарри, не будет на похоронах. Герцогиня Сассекская не стала сопровождать супруга на траурные мероприятия в Великобританию.

Принца Филиппа захоронят в фамильном склепе возле часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка. Однако это не станет его последним пристанищем. Герцога Эдинбургского перезахоронят после смерти королевы в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI.

Супруг Елизаветы II, принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил двух месяцев до своего столетнего юбилея. В марте Филиппу сделали операцию на сердце, в больнице он провел месяц. Оттуда герцог Эдинбургский рвался домой. В ночь на 9 апреля ему стало хуже, королева была с мужем до его кончины.

За несколько недель до смерти принц Филипп попросил своего сына Чарльза позаботиться о матери и возглавить королевскую семью.