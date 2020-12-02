Британцы первыми одобрили использование вакцины Pfizer и BioNTec
Решение о применении вакцины выдали по результатам третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил сайт BioNTech. Утверждается, что эффективность немецко-американского препарата достигла 95%.
Специалисты обработали данные, полученные при исследовании тех, кто уже перенес COVID-19, и кто не сталкивался с инфекцией. Результативность подтвердили для представителей разных возрастных категорий, пола, расы и других характеристик.
Прививки британцам могут начать делать в ближайшие дни, сообщил телеканал «Би-би-си». В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска.
Разрешение на использование вакцины выдало Агентство по регулированию лекарственных препаратов и продуктов здравоохранения.
Известно, что Великобритания попросила 40 миллионов доз препарата. Их хватит на прививки для 20 миллионов жителей страны. Первые 10 миллионов доз вакцины поступят уже в ближайшее время.
Обязательства по поставкам Pfizer и BioNTech намерены полностью выполнить в 2021 году.