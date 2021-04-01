Британка оказалась владелицей редкой книги о Гарри Поттере стоимостью в десятки тысяч фунтов стерлингов

Британка рассказала, что получила в наследство от матери книгу о Гарри Поттере, которая была куплена за один фунт стерлингов (около 100 рублей). Теперь ее стоимость составляет не один десяток тысяч. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Выяснилось, что экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» оказался очень редким. Всего был выпущен тираж в 500 таких книг.

20 лет назад мама новой владелицы купила книгу на школьной ярмарке. Теперь ее стоимость равна 20-30 тысяч фунтов стерлингов (примерно, два-три миллиона рублей).

Ранее такое же издание в идеально новом состоянии было продано на аукционе за 68 тысяч фунтов стерлингов (примерно семь миллионов рублей).

Капитанскую повязку лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, которую тот бросил во время матча с Сербией из-за незасчитанного гола, выставили на благотворительный аукцион.

Деньги, вырученные от продажи капитанской повязки Роналду, пойдут на лечение шестимесячного Гаврило Джурджевича из Крагуеваца. Ребенок страдает атрофией спинных мышц.