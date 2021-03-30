Брошенную капитанскую повязку Роналду выставили на аукцион

Капитанскую повязку лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, которую тот бросил во время матча с Сербией из-за незасчитанного гола, выставили на благотворительный аукцион.

Сотрудник стадиона «Црвены Звезды» в сербской столице подобрал брошенную Роналду капитанскую повязку, сообщил портал Tuttomercatoweb. Работник стадиона решил продать атрибут через аукцион на портале Limundo. Деньги, вырученные от продажи капитанской повязки Роналду, пойдут на лечение шестимесячного Гаврило Джурджевича из Крагуеваца. Ребенок страдает атрофией спинных мышц.

Криштиану Роналду кинул на поле свою капитанскую повязку после того, как судья не засчитал гол в матче против Сербии. На последней минуте при счете 2:2 Роналду забил победный гол. Мяч перешел линию ворот, но судья Данни Маккели не стал его засчитывать. Сербский вратарь все-таки успел выбить мяч с линии ворот.

Ситуация осложнилась тем, что арбитр не мог обратиться к помощи VAR, потому что на отборочных играх чемпионата мира он не используется. Роналду попытался доказать арбитру свою правоту, но получил за это желтую карточку. В результате португальский футболист психанул и выбросил капитанскую повязку на поле.