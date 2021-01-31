Британка 9 месяцев врала возлюбленному про беременность

Причем жительница Великобритании обманывала не только возлюбленного, но и его семью. Она отправляла его матери фальшивые снимки УЗИ, придумала имя будущему ребенку и обсуждала возможные сроки родов.

Позже окружение женщины заметило за ней непривычное поведение. Сначала Макгоуэн запретила молодому человеку посещать с ней врача, потом заявила, что не позволит ему присутствовать на родах. Хотя при этом женщина просила свекровь участвовать в воспитании внука. В итоге женщина рассказала брату возлюбленного, что это на самом деле его ребенок.

В суде британка признала свою вину со второго раза. Должностные лица пока не вынесли ей приговор.

Ранее 44-летняя британка умерла из-за выкидыша. Находясь на пятом месяце беременности, она не подозревала о ней. У пациентки началось заражение, с сепсисом ее перевели в реанимацию. В больнице медики провели операцию на сердце и трахеотомию. Через неделю женщину отключили от аппаратов, поскольку врачи уже не были в силах помочь.