Британка умерла из-за выкидыша, не подозревая о беременности

Жительница британского города Ашингтон скончалась после того, как у нее произошел выкидыш в больнице. 44-летняя Лиэнн Тротон была на пятом месяце беременности, о которой не подозревала.

В интернете открыли сбор на похороны Тротон и ее нарожденной дочери. Пользователи собрали 2,5 тысячи фунтов из четырех тысяч, указанных целью сбора.

Лиэнн несколько недель испытывала боли в животе, но думала, что они связаны с непереносимостью лактозы. 20 декабря состояние женщины ухудшилось, и муж отвез ее в больницу соседнего города, сообщила газета Mirror.

На следующий день ему позвонили и сказали, что Лиэнн находилась на пятом месяце беременности, и у нее случился выкидыш. У пациентки началось заражение, с сепсисом ее перевели в реанимацию.

Из-за ухудшения состояния женщину перевезли в больницу в Ньюкасле. Там ей сделали операцию на сердце и трахеотомию. Через неделю мужу сообщили, что не в силах помочь Лиэнн. 22 января ее отключили от аппаратов.

По словам мужа, Лиэнн была потрясающей супругой. Она любила устраивать вечеринки, выгуливать собак, плавать и кататься верхом.