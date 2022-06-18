Жители Лондона вышли на митинг в связи с экономическим кризисом

Десятки тысяч жителей Лондона вышли на протестный марш в центр города. Участники акции требуют от правительства Великобритании более активной поддержки населения в период кризиса. Об этом сообщило издание Sky News.

Митинг организовал Британский конгресс тред-юнионов. В нем приняли участие некоторые оппозиционные политики, например заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рейнер. По данным издания, протестующие недовольны доходами, которые на фоне инфляции сокращаются.

Марш начался на улице Портленд-плейс в 14:00 по московскому времени и должен завершиться на Парламент-сквер, напротив Вестминстерского дворца.

Демонстранты выкрикивают через громкоговорители лозунги и несут плакаты, на которых написаны призывы позаботиться о благосостоянии народа, например «снизить счета за отопление». Также они включают через колонки различные песни, в том числе группы ABBA (Money, Money, Money) и исполнителя Aloe Blacc (I Need A Dollar).