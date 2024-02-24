Мир 24 февраля 2024, 20:48 Британию уличили в желании подкупить российских чиновников inews: Британия предлагает российским чиновникам подданство в обмен на секреты РИА «Новости»

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Лондон пытается получить секретную информацию от российских чиновников в обмен на британское подданство и деньги. Об этом сообщила газета inews.

Правительство Великобритании предлагает подданство только тем, кому доверяет, а выплаты предпочитает единоразовые, уточнило издание.

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«Британское подданство и денежные выплаты используются британскими правительственными ведомствами в определенных обстоятельствах», — указали авторы статьи.

Такие предложения якобы сделали российским чиновникам, от которых британские власти хотят получить секретную информацию. Такую тактику использовали и ранее, однако сейчас ее перестали скрывать.

Великобритания предприняла очередную попытку давления на Россию — власти Соединенного Королевства ввели новый пакет санкций, в который попали производители боеприпасов, электроники, а также компании, торгующие алмазами и нефтью.