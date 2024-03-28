28 марта 2024, 08:53
Британию обвинили в желании заработать на «подготовке к войне»
Эксперт Ливтовкин: Британия захотела заработать на «подготовке к войне»
Британцы приложат все усилия для того, чтобы заработать на подготовке к вероятному конфликту с Россией. Такое мнение «АиФ» выразил военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя недавнее заявление о том, что в противостоянии с РФ Британия сможет продержаться не больше двух месяцев.
Замначальника штаба обороны Британии Робер Макгоуэн ответил ранее на вопрос бывшего министра обороны Марка Франсуа о том, что страна «не сможет сражаться» с Россией дольше пары месяцев. Макгоуэн подтвердил, что это так. У Соединенного Королевства нет запасов техники и оружия.
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«Англичанам нужен бизнес на военных расходах, нужны вливания в ВПК», — пояснил Литовкин воинствующую риторику Лондона.
Сейчас они, по его словам, хотят «ковать железо, пока горячо», то есть украинский конфликт. В Британии требуют увеличения расходов на оборону не для того, чтобы воевать с Россией, а чтобы заработать на «подготовке к войне», подытожил эксперт.
В конце февраля премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия не планирует отправлять своих солдат на Украину.
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