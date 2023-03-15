Мир 15 марта 2023, 23:39 Британию испугало решение Путина о ядерных ракетах «Посейдон» Daily Mail: решение Путина вооружить ВМФ «Посейдонами» вызвало в Британии панику РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил вооружить Военно-морской флот ядерными торпедами «Посейдон». Зарубежные эксперты пришли к выводу, что в случае применения этих ракет, Британию ждут многочисленные жертвы, написало издание Daily Mail.

По словам эксперта по ядерному оружию из Лестерского университета Эндрю Футтер, торпеду нужно опасаться в том случае, если она будет нести мегатонную боеголовку.

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«Если бы крупное ядерное устройство взорвали в устье Темзы или вблизи него, прилив в Темзе мог бы подойти к зданиям, и миллионы людей потенциально могли бы погибнуть в результате взрыва», — объяснил он.

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Футтер уточнил, что к первым жертвам в случае атаки могли бы привести не радиация, а ударная волна и ожоги.

По мнению эксперта по безопасности из Королевского колледжа Лондона Рода Торнтона, запуск «Посейдона» может привести к «небольшому цунами». Волна способна стереть с лица Земли Лондон и привести к жертвам в портах Ла-Манша.

Ранее разработке ядерных торпед «Посейдон», инициированной Путиным, предрекли обретение стратегического влияния на страны НАТО.