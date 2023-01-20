Мир 20 января 2023, 21:16 НАТО предупредили о невероятной силе ядерных торпед «Посейдон» Express: указ Путина о торпедах «Посейдон» станет сильным влиянием на НАТО РИА «Новости»

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Разработка ядерных торпед «Посейдон», инициированная президентом России Владимиром Путиным, обернется огромным стратегическим влиянием на страны НАТО. Таким прогнозом поделился автор британского издания Express Рохан Гупта.

«Полностью функционирующий „Посейдон“ окажет невероятное стратегическое влияние», — написал он.

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Автор перечислил характеристики новой торпеды, отметив, что она развивает скорость др 200 километров в час, маневрировать и оставаться незамеченной. Поэтому существующие системы НАТО не смогут ее обнаружить и перехватить.

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Одним из ключевых компонентов Гупта назвал ядерную силовую установку, благодаря которой устройство преодолееи любое расстояние. При достижении цели торпеда создаст волну цунами, способную потопить побережье потенциального противника.

«Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы противостоять этим системам», —резюмировал журналист.

Ранее обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс заявил, что Россия может потопить НАТО, устроив цунами с помощью новейших ядерных торпед «Посейдон».