Мир 21 марта 2024, 05:12 Британия захотела создать буферную зону из войск НАТО вокруг Киева «Национальная оборона»: Британия хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева РИА «Новости»

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Великобритания хочет создать из войск НАТО буферную зону вокруг Киева, а высвободившиеся подразделения ВСУ отправить в зону боевого соприкосновения. Об этом в журнале «Национальная оборона» написали российские ученые Академии военных наук.

Ввод высоко маневренных войск НАТО на Украину планируют в мае 2024 года.

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«По мнению Лондона, высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, что подорвет наступательные возможности России и вынудит ее пойти на переговоры», — говорится в материале.

Ученые признают, что это предложение Лондона могут не поддержать большинство стран НАТО.

Для противостояния с Россией НАТО собирается открыть второй фронт в Закавказье, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Альянс хочет снова «подпалить регион».