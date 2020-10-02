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    02 октября 2020, 22:05

    Британия ввела санкции против строителей Крымского моста вслед за ЕС

    Нина Петлинова

    Власти Великобритании вслед за ЕС ввели санкции против строителей Крымского моста. Речь идет о четырех российских компаниях и двух гражданах РФ. Об этом сказано в заявлении, которое опубликовал на сайте Министерства финансов Великобритании.

    В санкционный список попали четыре российские компании. «Ленпромтранспроект» внесли туда за участие в проектировании железнодорожного моста, а Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» — за то, что она является оператором железнодорожного моста. Кроме того, под санкции попали АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск» и Крымская первая страховая компания.

    В списке Великобритании оказались также двое россиян. Это генеральный директор АО ТК «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов и замдиректора компании «Стройгазмонтаж», руководитель проекта строительства Леонид Рыженькин.

    На сайте Минфина Великобритании сказано, что эти лица «подорвали территориальную целостность Украины». Соединенное Королевство не признает воссоединение Крыма с Россией.

    Санкции, которые Лондон ввел простив компаний и людей, подразумевают заморозку в британских банках активов всех фигурантов списка, если они их там имеют. Кроме того, компаниям страны запретили вести любые дела с теми фирмами и гражданами РФ, которые оказались в санкционном списке.

    Ранее аналогичные ограничительные меры в отношении перечисленных россиян и компаний ввел Евросоюз.

    Новости SMI.FM