Британия ввела санкции против России: главное

Великобритания заявила о санкциях против российского банка ВТБ. Все активы на территории страны заморозят. Ограничения британской стороны коснутся и «Аэрофлота».

С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, слова которого привело РИА «Новости».

«Британия вводит санкции против „Аэрофлота“», — подчеркнул он.

Кроме того, в стране решили ограничить суммы на британских счетах, принадлежащих россиянам. В качестве еще одной ограничительной меры Великобритания запретила экспорт высокотехнологичной продукции и товаров двойного назначения в Россию.

Отключение РФ от платежной системы SWIFT Джонсон, уточнил ТАСС, исключать не стал. Тем не менее решение требует единства среди союзников.

Санкции британских властей коснулись сына главы ФСБ председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова и Кирилла Шамалова. Под ограничения подпали гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и глава Новикомбанка Елена Георгиева.

После сообщения о заморозке активов ВТБ, добавило РИА «Новости», его акции потеряли более 42%.

Джонсон пообещал, что Великобритания «выдавит Россию из мировой экономики». Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса подчеркнул, что страна не выйдет из этой системы и не намерена наносить ей ущерб.