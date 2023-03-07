Мир 07 марта 2023, 23:37 Британия введет ежегодный лимит на прием беженцев Глава МВД Британии Браверман: в стране введут ежегодный лимит на прием беженцев РИА «Новости»

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Великобритания планирует ввести ежегодный лимит на прием беженцев. О новом законопроекте по борьбе с нелегальной миграцией сообщила глава МВД Британии Суэлла Браверман. Выступление министра транслировали на сайте парламента.

«Когда мы остановим лодки, в рамках законопроекта будет введен ежегодный лимит, принятый парламентом, на число беженцев, которых Великобритания будет принимать по безопасным и законным маршрутам», — заявила Браверман

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Министр внутренних дел отметила, что эта мера обеспечит упорядоченную систему в сфере миграционной политики.

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Правительство Великобритании приготовилось к радикальным шагам, включая выход страны из Европейской конвенции по правам человека. Причиной послужил прогноз о прибытии в страну 65 тысяч нелегальных мигрантов в 2023 году. Ужесточение миграционной политики, которую проводят премьер-министр Риши Сунак и глава МВД Браверман, поставит страну на «грань» международного права.