Мир 11 января 2023, 22:13 Британия призналась в слежке за российским фрегатом «Адмирал Горшков» ВМС Британии: корабль Portland следит за российским фрегатом «Адмирал Горшков» РИА «Новости»

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Корабль Королевского флота HMS Portland следит за проходом российского фрегата «Адмирал Горшков» через международные воды в Северном море рядом с Великобританией. Об этом сообщили на официальном сайте ВМС Британии.

«HMS Portland следит за российским фрегатом „Адмирал Горшков“ с управляемыми ракетами и сопровождающим танкером „Кама“ во время их прохода в международных водах недалеко от Великобритании. Portland со своим специальным вертолетом Merlin, оснащенным передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций, отслеживает и сообщает о передвижениях российских кораблей в Северном море», — говорится в заявлении британских военно-морских сил.

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Сопровождение иностранных кораблей в британских территориальных водах и прилегающих акваториях является рутинной работой королевских ВМС, завил командир Portland Эд Мосс-Уорд.

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Накануне экипаж «Адмирала Горшкова» провел учения по отражению средств воздушного нападения условного противника в Норвежском море в сложных гидрометеорологических условиях. Расчет командного пункта противовоздушной обороны выполнил нормативы по маневрированию корабля.