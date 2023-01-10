Армия 10 января 2023, 08:33 Фрегат «Адмирал Горшков» провел тренировки по противовоздушной обороне Фрегат «Адмирал Горшков» провел учение по противовоздушной обороне в Норвежском море Пресс-служба Минобороны

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Экипаж корабля «Адмирал флота Советского союза Горшков» провел учение по противовоздушной обороне в Норвежском море. Сообщение об этом появилось на сайте Минобороны России.

«Экипаж фрегата „Адмирал флота Советского союза Горшков“ провел учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в Норвежском море в сложных гидрометеорологических условиях», — сказано в релизе.

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Во время учений военные прибегали к компьютерному моделированию тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей.

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«Расчет командного пункта противовоздушной обороны выполнил нормативы по маневрированию корабля», — добавили в ведомстве.

Участники мероприятия отработали прием и выдачу целеуказаний, условное применение оружия для самообороны корабля. Представители ведомства отметили, что в ходе учений в Норвежском море ветер дул со скоростью 20 метров в секунду, а волны достигали трех-четырех баллов.