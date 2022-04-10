Британия призналась в сбоях плана размещения украинских беженцев

Процесс размещения украинских беженцев в Великобритании идет слишком медленно. В стране не ожидали такого наплыва переселенцев, признался министр по делам беженцев Ричард Харрингтон в интервью The Independent.

«Это был медленный и бюрократический процесс с отправкой информации в разные места, ожиданием ответа, отправкой, ожиданием ответа», — пояснил министр.

Он отметил, что такое положение дел его «смущает».

«Система должна работать лучше, очевидно, она работала лучше, иначе мы бы не выдали более восьми тысяч виз, но я не могу понять, почему такая задержка», — посетовал Харрингтон.

Правительственную программу «Дома для Украины» запустили 18 марта. Беженцам помогают найти временное бесплатное место жительства в Британии. Тем, кто разместил у себя переселенцев с Украины, положены выплаты. Только на прошлой неделе власти Великобритании получили почти 80 тысяч заявок по украинской схеме выдачи виз. Визы по спонсорской схеме предполагают, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их у себя. Бесплатные визы по семейной схеме выдаются на три года тем, у кого есть родственники в Великобритании. Обладатели таких виз имеют право на жизнь, работу, учебу, доступ к госфондам в Соединенном Королевстве.

Накануне ООН сообщила, что число украинских беженцев превысило 11 миллионов.