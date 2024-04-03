Мир 03 апреля 2024, 07:26 Британия привлечет союзников по НАТО к закупке боеприпасов для ВСУ Глава МИД Британии Кэмерон призовет союзников по НАТО закупать снаряды Украине Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Глава британского дипломатического ведомства Дэвид Кэмерон запланировал на встрече министров иностранных дел стран НАТО обратиться к союзникам с предложением совместно закупать боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщил сайт правительства Великобритании.

«Он (Кэмерон — прим. ред.) призовет союзников по НАТО присоединяться к возглавляемым Британией инициативам по закупке снарядов и ракет стандарта НАТО для вооруженных сил Украины», — указали в пресс-службе.

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Министр иностранных дел также предложит союзникам увеличить финансирование ВПК и нарастить оборонное производство.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гетманцев заявил, что Великобритания и некоторые страны Евросоюза создали «коалицию бронетехники», занимающуюся поставками, ремонтом и обслуживанием танков. По его словам, в объединение вошли Польша, Италия, Германия, Швеция. Депутат добавил, что украинские партнеры также основали «беспилотную коалицию» для помощи ВСУ.