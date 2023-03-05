Мир 05 марта 2023, 21:36 Британия приостановила поставки газа по трубопроводу Interconnector до 8 марта Bloomberg: поставки газа в ЕС по трубопроводу Interconnector остановлены до 8 марта РИА «Новости»

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Британия приостановила поставки газа по трубопроводу Interconnector в Европу по техническим причинам. Газ по одному из важнейших маршрутов не будет поступать в до 8 марта, сообщило агентство Bloomberg.

«Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединенного Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования», — привело издание сообщение компании-оператора.

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Данный трубопровод является важным источником энергоресурсов для ЕС после прекращения поставок газа из России. Страны Евросоюза пережили зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах. Согласно последней информации, они заполнены почти на 60%. Это вдвое превышает показатели прошлого года.

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Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол спрогнозировал более трудную следующую зиму для европейцев. Бирол считает, что теперь нужно «создать новый генеральный план для европейской промышленности».