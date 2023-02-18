Мир 18 февраля 2023, 03:06 Европейцам предрекли более трудную следующую зиму Глава МЭА Бирол: Евросоюз ждет более трудная зима из-за «газового кризиса» Unsplash

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Следующая зима для Европейского союза будет намного сложнее нынешней. На это повлияет «газовый кризис» написал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол на своей странице в Twitter.

«Я высоко оценил усилия ЕС по преодолению газового кризиса этой зимой, но следующая зима будет еще более тяжелой», — отметил он.

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Бирол считает, что теперь нужно «создать новый генеральный план для европейской промышленности». При этом он не стал озвучивать каких-либо деталей.

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Ранее Фатих Бирол заявил, что погода нынешней зимой оказалась довольно мягкой. Также в последние месяцы еще продолжал поступать российский газ. В 2023 году поставок может не быть.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Европейский союз в скором времени может инициировать переговоры по поставкам российского газа. По его мнению, сейчас столицы Европы боятся вызвать недовольство Соединенных Штатов или подвергнуться очередному шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.