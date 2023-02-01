Мир 01 февраля 2023, 22:11 «Твердого решения нет». Британия — об отказе дать Украине истребители Минобороны Британии: отказ передавать Украине истребители не является окончательным Defense.gov

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Британские власти не принимали окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители, однако пока воздерживаются от их отправки на Украину. Об этом заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Его слова привело агентство Reuters.

«Твердого решения нет. Я не думаю, что передача Украине истребителей сейчас было бы правильным подходом», — отметил он

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Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил о нецелесообразности направлять Украине истребители. По его словам, обсуждение вопросов поддержки Украины продолжатся вместе с союзниками. Одновременно об отказе от поставок военной техники сообщил и заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич.

Заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа назвал непростым вопрос передачи украинским военным истребителей F-16 из-за длительных сроков обучения пилотов. Поэтому в Польше сейчас не обсуждают вопрос передачи Украине этих боевых машин.

Ранее США отказались передать Украине истребители F-16. Как сообщили в Белом доме, страна поставляет достаточное количество вооружений для поддержки ВСУ.