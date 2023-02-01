01 февраля 2023, 22:11
«Твердого решения нет». Британия — об отказе дать Украине истребители
Минобороны Британии: отказ передавать Украине истребители не является окончательным
Британские власти не принимали окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители, однако пока воздерживаются от их отправки на Украину. Об этом заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Его слова привело агентство Reuters.
«Твердого решения нет. Я не думаю, что передача Украине истребителей сейчас было бы правильным подходом», — отметил он
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Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил о нецелесообразности направлять Украине истребители. По его словам, обсуждение вопросов поддержки Украины продолжатся вместе с союзниками. Одновременно об отказе от поставок военной техники сообщил и заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич.
Заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа назвал непростым вопрос передачи украинским военным истребителей F-16 из-за длительных сроков обучения пилотов. Поэтому в Польше сейчас не обсуждают вопрос передачи Украине этих боевых машин.
Ранее США отказались передать Украине истребители F-16. Как сообщили в Белом доме, страна поставляет достаточное количество вооружений для поддержки ВСУ.
Великобритания
Украина
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