Мир 09 марта 2024, 13:09 Британия предложила ФРГ купить у нее ракеты Taurus и передать их Украине Кэмерон предложил Шольцу поставить ВСУ ракеты Taurus через Великобританию IMAGO/Michael Bihlmayer/globallookpress

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Министр иностранных Дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу вариант решения вопроса с поставкой ракет Taurus на Украину. Об этом сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

По мнению Кэмерона, Германия может снять с себя ответственность за поставку дальнобойных снарядов в ВСУ, если передаст их Украине через Британию. Глава МИД также заявил, что британская сторона планирует поставить украинской армии дополнительные ракеты Storm Shadow.

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«Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине», — подчеркнул Кэмерон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Они обсудили усиление возможностей противовоздушной обороны и возможность поставок дальнобойных ракет.