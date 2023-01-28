Мир 28 января 2023, 22:39 Британия попросила беречь танки Challenger, чтобы они не попали к русским — СМИ Sun: Минобороны Британии разрабатывает план на случай захвата ВС России танков Challenger РИА «Новости»

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Британское оборонное ведомство разрабатывает чрезвычайный план, как не допустить захват танка Challenger российскими военными на поле боя. Минобороны потребовало гарантий, что британские танки не будут участвовать в потенциально проигрышных сражениях. Об этом написала газета The Sun со ссылкой на источники.

Чрезвычайный план минобороны Британии предусматривает, что подбитые танки будут эвакуированы с поля боя. Для этого британцы предлагают использовать другой танк или специализированную бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Захват танка Challenger российскими военными по их мнению — это «кошмар», так как русские смогут изучить технику и узнать секреты сверхпрочной брони.

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«Наихудший сценарий заключается в ситуации, когда танк уничтожается, когда линии обороны рушатся, а дружественные силы отступают», — отметил собеседник издания.

План Минобороны Британии предусматривает обучение планировщиков миссий, чтобы они могли гарантировать, что Challenger не будет использоваться в заведомо проигрышных сценариях битвы. Также британцы намерены обучить украинцев восстанавливать танки под огнем. Как крайний вариант предлагают использовать частных военных подрядчиков в режиме ожидания для восстановления поврежденных танков.

Британские танки прибудут на Украину в конце марта, заявили в министерстве. Обучение военных должно начаться в понедельник, 30 января.