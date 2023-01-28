28 января 2023, 22:39
Британия попросила беречь танки Challenger, чтобы они не попали к русским — СМИ
Sun: Минобороны Британии разрабатывает план на случай захвата ВС России танков Challenger
Британское оборонное ведомство разрабатывает чрезвычайный план, как не допустить захват танка Challenger российскими военными на поле боя. Минобороны потребовало гарантий, что британские танки не будут участвовать в потенциально проигрышных сражениях. Об этом написала газета The Sun со ссылкой на источники.
Чрезвычайный план минобороны Британии предусматривает, что подбитые танки будут эвакуированы с поля боя. Для этого британцы предлагают использовать другой танк или специализированную бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Захват танка Challenger российскими военными по их мнению — это «кошмар», так как русские смогут изучить технику и узнать секреты сверхпрочной брони.
Реклама
«Наихудший сценарий заключается в ситуации, когда танк уничтожается, когда линии обороны рушатся, а дружественные силы отступают», — отметил собеседник издания.
План Минобороны Британии предусматривает обучение планировщиков миссий, чтобы они могли гарантировать, что Challenger не будет использоваться в заведомо проигрышных сценариях битвы. Также британцы намерены обучить украинцев восстанавливать танки под огнем. Как крайний вариант предлагают использовать частных военных подрядчиков в режиме ожидания для восстановления поврежденных танков.
Британские танки прибудут на Украину в конце марта, заявили в министерстве. Обучение военных должно начаться в понедельник, 30 января.
Великобритания
Реклама
Реклама