19 декабря 2022, 09:02
Британия передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году
Власти Великобритании собираются обеспечить Украину «бесперебойным притоком боеприпасов»
Власти Соединенного Королевства заключили контракт на 250 миллионов фунтов стерлингов (304 миллионов долларов), который позволит обеспечить бесперебойный поток артиллерийских орудий Украине. Об этом сказано в распространенном заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака, сообщил ТАСС.
Новый транш анонсировали в канун саммита Объединенных экспедиционных сил, который откроется в понедельник в Риге. Украинский президент Владимир Зеленский примет в нем участие дистанционно. Сунак собирается призвать своих коллег в 2023 году сохранить объемы помощи Украине на нынешнем уровне.
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Запланирована поездка британского премьер-министра в Эстонию для встречи с дислоцированными в республике военнослужащими Соединенного Королевства в составе многонационального батальона НАТО. По итогам переговоров Риши Сунака со своей эстонской коллегой Каей Каллас состоится подписание соглашения о партнерстве в сфере инновационных технологий.
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Всего с начала 2022 года правительство Британии направило на Украину более 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.
Ранее США не нашли доказательств использования поставленного Украине оружия в незаконных целях.
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