Мир 19 декабря 2022, 09:02 Британия передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году Власти Великобритании собираются обеспечить Украину «бесперебойным притоком боеприпасов» РИА «Новости»

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Власти Соединенного Королевства заключили контракт на 250 миллионов фунтов стерлингов (304 миллионов долларов), который позволит обеспечить бесперебойный поток артиллерийских орудий Украине. Об этом сказано в распространенном заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака, сообщил ТАСС.

Новый транш анонсировали в канун саммита Объединенных экспедиционных сил, который откроется в понедельник в Риге. Украинский президент Владимир Зеленский примет в нем участие дистанционно. Сунак собирается призвать своих коллег в 2023 году сохранить объемы помощи Украине на нынешнем уровне.

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Запланирована поездка британского премьер-министра в Эстонию для встречи с дислоцированными в республике военнослужащими Соединенного Королевства в составе многонационального батальона НАТО. По итогам переговоров Риши Сунака со своей эстонской коллегой Каей Каллас состоится подписание соглашения о партнерстве в сфере инновационных технологий.

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Всего с начала 2022 года правительство Британии направило на Украину более 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Ранее США не нашли доказательств использования поставленного Украине оружия в незаконных целях.