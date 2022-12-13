Мир 13 декабря 2022, 22:58 США не нашли доказательств использования поставленного Украине оружия в незаконных целях Пентагон: поставленное Западом Украине оружие не использовали в незаконных целях РИА «Новости»

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Военные США не нашли доказательств того, что переданное Украине оружие использовалось в незаконных целях. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

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«В данный момент мы не располагаем информацией, достоверной информацией, которая бы указывала на какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели», — заявил Райдер.

Генерал подчеркнул, что группа сотрудников посольства США и офиса атташе по вопросом обороны провела несколько инспекций для проверки складов с переданным оружием Украине. Такие проверки проходят регулярно. Их задача — подтвердить, что эту военную помощь не станут использовать в незаконных целях.

Большие объемы оружия, полученные Украиной от стран Запада, привлекли внимание европейских криминальных группировок. Организованная преступность приготовилась к контрабандным поставкам опасного оружия. Об этом свидетельствуют найденные тайники на украинско-польской границе.

Такие данные приводил Европол еще в июле со ссылкой на поступившие данные от стран Евросоюза. В ведомстве подчеркнули, что речь может идти о боевом оружии и боеприпасах. Также там отметили, что к незаконному провозу за границу криминал может привлекать украинских беженцев.

Журналисты испанской газеты ABC заявили, что нашли переданные Украины образцы вооружений на черном рынке. Речь идет о военной технике, которую передала Финляндия. Из соображений безопасности страна не раскрывала данные о поставках. По этой причине часть груза оказалась в продаже и доступна криминальным структурам.