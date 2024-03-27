Мир 27 марта 2024, 19:22 Британия ответила России по делу о Скрипалях МИД: Британия утверждает, что Юлия Скрипаль отказалась от содействия Москвы РИА «Новости»

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Власти Британии направили России ответную ноту о судьбе Юлии Скрипаль. В документе говорится, что дочь бывшего офицера ГРУ Виктора Скрипаля отказалась от консульского содействия Москвы. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

По ее словам, российская сторона отправляла десятки дипломатических нот в Лондон. Однако британские власти игнорировали запрос.

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«И вот наконец получена ответная нота, которую с некоторыми оговорками можно считать подобием запоздалой официальной реакции», — заметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в документе указывается, что дочь Скрипаля якобы «приняла к сведению» предложение России, но отклонила его. При этом в Лондоне заявили, что пока не готовы предоставить информацию об итогах расследования в Солсбери, подытожила она.

Весной 2018 года Виктора и Юлию Скрипалей отравили в Солбсери. Это привело к ухудшению российско-британских отношений и спровоцировало очередную волну русофобии на Западе.