Мир 13 марта 2023, 19:41 Британия назвала условие возобновления отношений с Россией Представитель премьера Британии Сунака назвал завершение СВО условием диалога с Россией РИА «Новости»

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Великобритания возобновит полноценный диалог с Россией для обсуждения и поиска решений глобальных проблем после завершения конфликта на Украине. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель премьер-министра королевства Риши Сунака.

Он отметил, что участие России необходимо в решении вопросов по управлению системными рисками в сфере геополитики, но сейчас неподходящий момент для возобновления прекращенного диалога.

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В пресс-службе правительства Великобритании подчеркнули, что готовы к взаимодействию с любой страной, если она соблюдает стабильность мирового порядка, который оказался нарушен после начала проведения специальной военной операции.

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В этих условиях возможности возобновления диалога с Россией ограничены, но говорить о полном прекращении переговоров преждевременно.

Посольство России в Лондоне ранее потребовало от властей принять меры для сокращения числа преступлений, в которых пострадали россияне. Дипломаты заявили, что рост связан с идущей через СМИ русофобской пропагандой и проводимой антироссийской политикой со стороны властей Соединенного Королевства.