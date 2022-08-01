Британия ослабила антироссийские санкции в авиационной отрасли
Минторг Великобритании ослабил антироссийские санкции в авиационной отрасли
Великобритания решила ослабить санкции для связанных с Россией лиц в авиационной отрасли. Об издании новой генеральной лицензии на страхование сообщило Министерство внешней торговли страны.
«Генеральная лицензия была пересмотрена <…> Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, <…> при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», — заявил в своем решении департамент международной торговли Великобритании.
Решение касается определенных авиационных товаров и технологий. В частности, речь идет об авиационных газотурбинных двигателях и специально разработанных для них комплектующих. Смягчение ограничительных мер не затронет военные товары и технологии.
Британское правительство в начале марта ввело запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. В конце июля Евросоюз решил ослабить некоторые антироссийские санкции. Седьмой санкционный пакет отменил запрет на поставку Россией отдельных товаров и услуг для авиации.