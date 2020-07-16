Три зарубежные вакцины от коронавируса испытают в НИИ гриппа в Петербурге

«Наш институт приступает сейчас к клиническим исследованиям трех зарубежных вакцин, это как раз третья фаза», — отметил он.

Вакцины прошли первые исследования, результаты которых доказали свою безопасность. Сотни человек были привиты, вакцины показали иммунологический ответ. Теперь исследование проходит на тысячах добровольцев.

Это мультицентровое исследование, которое проводится в разных странах. Оно позволит оценить эффективность этой вакцины.

Очередная фаза испытаний вакцины от COVID-19, которую проводит НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет официально завершена 3 августа. Минобороны назвало медицинский препарат от коронавируса безопасным для здоровья. Первую группу добровольцев, на которых испытывали вакцину, выписали из больницы в Москве.

Переболевшие COVID-19 в тяжелой форме могут точно не ставить себе вакцину в ближайшие месяцы.