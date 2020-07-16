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    16 июля 2020, 13:57

    Три зарубежные вакцины от коронавируса испытают в НИИ гриппа в Петербурге

    Алена Макаренко

    Испытания трех вакцин зарубежного производства от коронавируса с участием добровольцев начинают сотрудники НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал и. о. директора института Дмитрий Лиознов, сообщил ТАСС.

    «Наш институт приступает сейчас к клиническим исследованиям трех зарубежных вакцин, это как раз третья фаза», — отметил он.

    Вакцины прошли первые исследования, результаты которых доказали свою безопасность. Сотни человек были привиты, вакцины показали иммунологический ответ. Теперь исследование проходит на тысячах добровольцев.

    Это мультицентровое исследование, которое проводится в разных странах. Оно позволит оценить эффективность этой вакцины.

    Очередная фаза испытаний вакцины от COVID-19, которую проводит НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет официально завершена 3 августа. Минобороны назвало медицинский препарат от коронавируса безопасным для здоровья. Первую группу добровольцев, на которых испытывали вакцину, выписали из больницы в Москве.

    Переболевшие COVID-19 в тяжелой форме могут точно не ставить себе вакцину в ближайшие месяцы.